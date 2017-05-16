Приморье оставило без автозапчастей Бурятию
Находкинские таможенники задержали незадекларированные автозапчасти, об этом сообщает ИА «Дейта».
Находкинские таможенники задержали незадекларированные автозапчасти, об этом сообщает ИА «Дейта».
Незадекларированные автомобильные запчасти, ввезенные из Китая в адрес фирмы из
Представитель получателя подал в таможню декларацию на товары, в которой было заявлено около 8 тонн автозапчастей.
Однако в ходе таможенного досмотра должностные лица таможни выявили в контейнере незаявленные в таможенной декларации рычаги подвески и тяги.
Сотрудники таможни изъято 4,5 тонны незадекларированного товара.
Возбуждено дело об административном правонарушении. За такое правонарушение Устанавливаются все обстоятельства правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара с возможной его конфискацией.
В 2017 году таможней возбуждено 367 дел об административных правонарушениях.
Поводами для возбуждения 43% от всех дел стали факты недекларирования либо недостоверного декларирование товаров.
Ирина Петрова.