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10:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье оставило без автозапчастей Бурятию

Находкинские таможенники задержали незадекларированные автозапчасти, об этом сообщает ИА «Дейта».

Незадекларированные автомобильные запчасти, ввезенные из Китая в адрес фирмы из Улан-Удэ, были обнаружены сотрудниками таможни в Находке.

Представитель получателя подал в таможню декларацию на товары, в которой было заявлено около 8 тонн автозапчастей.

Однако в ходе таможенного досмотра должностные лица таможни выявили в контейнере незаявленные в таможенной декларации рычаги подвески и тяги.

Сотрудники таможни изъято 4,5 тонны незадекларированного товара.

Возбуждено дело об административном правонарушении. За такое правонарушение Устанавливаются все обстоятельства правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара с возможной его конфискацией.

В 2017 году таможней возбуждено 367 дел об административных правонарушениях.

Поводами для возбуждения 43% от всех дел стали факты недекларирования либо недостоверного декларирование товаров.

Ирина Петрова.

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