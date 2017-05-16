Омский общественный транспорт постепенно обновляется
Департамент транспорта администрации Омска продолжает осуществлять контроль за выполнением перевозчиками обязательств по замене транспортных средств на более вместительные.
Департамент транспорта администрации Омска продолжает осуществлять контроль за выполнением перевозчиками обязательств по замене транспортных средств на более вместительные.
Добросовестные перевозчики начали приобретать новую технику взамен старых «ГАЗелей».
Только с января текущего года на омских маршрутах появилось 115 новых автобусов марок ПАЗ VEKTOR и «Вектор NEXT».
Иосиф Дроботенко, директор ООО «Ретракс»:
— Я поддерживаю политику департамента транспорта. Она направлена на наведение порядка на транспортных магистралях Омска и соблюдения всеми участниками пассажирских перевозок Федерального закона 220-ФЗ. Работа в этом направлении привела к появлению в городе безопасной и комфортной техники. Частные перевозчики приобретают транспорт, удобный для пассажиров всех категорий и водителей. Я считаю, что это достойная забота о безопасности омичей и проявление уважения к ним со стороны перевозчиков.
Новые автобусы избавили владельцев от санкционной зависимости: 95,8% комплектующих — продукция российского производства. Они вмещают от 43 до 53 пассажиров, работают с низким уровнем шума в салоне и высоким уровнем климатического комфорта. Задние двери автобусов широкие, с низким входом. В них без труда войдут пожилые люди и мамы с колясками. Транспорт также доступен людям с ограниченными возможностями передвижения.
Кроме того, в городе продолжается работа по совершенствованию организации дорожного движения. Администрация объявила о проведении электронного аукциона по выполнению работ по разработке проектов организации дорожного движения на сумму 2 869 511 рублей на территории города Омска. Данные мероприятия направлены на оптимизацию методов организации дорожного движения на автодорогах (или их отдельных участках).
Сергей Шевелев, заместитель начальника отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта:
— Перечень соответствующих работ включает 137 объектов
Специалисты отмечают, что одним из условий аукциона является согласование разработанных проектов организации дорожного движения с заказчиком, УГИБДД УМВД России по Омской области.
Аукцион состоится 19 мая 2017 года. Выполнить работы по контракту победитель торгов будет обязан в течение 90 рабочих дней, предоставив на них гарантию качества сроком на три года.
Справка: Новые автобусы вмещают от 43 до 53 пассажиров, работают с низким уровнем шума в салоне и высоким уровнем климатического комфорта. В них без труда войдут пожилые люди, мамы с колясками, а также люди с ограниченными возможностями передвижения.