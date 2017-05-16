Омский общественный транспорт постепенно обновляется

— Я поддерживаю политику департамента транспорта. Она направлена на наведение порядка на транспортных магистралях Омска и соблюдения всеми участниками пассажирских перевозок Федерального закона 220-ФЗ. Работа в этом направлении привела к появлению в городе безопасной и комфортной техники. Частные перевозчики приобретают транспорт, удобный для пассажиров всех категорий и водителей. Я считаю, что это достойная забота о безопасности омичей и проявление уважения к ним со стороны перевозчиков.

Только с января текущего года на омских маршрутах появилось 115 новых автобусов марок ПАЗ VEKTOR и «Вектор NEXT».

Новые автобусы избавили владельцев от санкционной зависимости: 95,8% комплектующих — продукция российского производства. Они вмещают от 43 до 53 пассажиров, работают с низким уровнем шума в салоне и высоким уровнем климатического комфорта. Задние двери автобусов широкие, с низким входом. В них без труда войдут пожилые люди и мамы с колясками. Транспорт также доступен людям с ограниченными возможностями передвижения.

Кроме того, в городе продолжается работа по совершенствованию организации дорожного движения. Администрация объявила о проведении электронного аукциона по выполнению работ по разработке проектов организации дорожного движения на сумму 2 869 511 рублей на территории города Омска. Данные мероприятия направлены на оптимизацию методов организации дорожного движения на автодорогах (или их отдельных участках).

Сергей Шевелев, заместитель начальника отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта:

— Перечень соответствующих работ включает 137 объектов улично-дорожной сети города, он сформирован с учётом анализа аварийности, представлений и обращений прокуратуры города Омска, отдела ГИБДД УМВД России по городу Омску, и обращений граждан. Проекты организации дорожного движения будут направлены на решение ряда задач, среди которых обеспечение безопасности участников дорожного движения, своевременное информирование их о дорожных условиях, расположении населённых пунктов и прочее.

Специалисты отмечают, что одним из условий аукциона является согласование разработанных проектов организации дорожного движения с заказчиком, УГИБДД УМВД России по Омской области.

Аукцион состоится 19 мая 2017 года. Выполнить работы по контракту победитель торгов будет обязан в течение 90 рабочих дней, предоставив на них гарантию качества сроком на три года.

Справка: Новые автобусы вмещают от 43 до 53 пассажиров, работают с низким уровнем шума в салоне и высоким уровнем климатического комфорта. В них без труда войдут пожилые люди, мамы с колясками, а также люди с ограниченными возможностями передвижения.