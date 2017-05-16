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11:56 (мск), источник: Калининград.Ru

Аэропорт Калуги опроверг сообщения об отмене рейсов в Калининград

Аэропорт «Калуги» опроверг информацию об отмене рейсов в Калининград. «Саратовские авиалинии» не отказываются от маршрута. Первый полёт запланирован на 6 июня.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщается на официальном сайте аэропорта Калуги, авиаперевозчик не отправлял в «Храброво» уведомлений об отмене рейсов. В планах — один перелёт в неделю, по вторникам. Вылет из Калуги в 11:30, из Калининграда — в 13:10. Время в пути 1 час 50 минут. Стоимость билета — от 4700 рублей в одну сторону.

Накануне гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный заявил, сто «Саратовские авиалинии» отменят рейсы из Калининграда в Калугу.

«Рейса на Калугу, наверное, не будет. Объективно продажу на него открыли, а загрузки нет. “Саратовские авиалинии” хотели обеспечить трансфер через Калугу в Симферополь, сделать сквозной тариф, который был бы соизмерим и конкурентоспособным с московским. Не смогли этот тариф предложить, через Москву дешевле и этот рейс не грузится. Калуги не будет», — объяснял Корытный.

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