Торги по капремонту Коммунального моста в Красноярске не состоялись

Аукцион по выбору подрядчика на проведение капремонта Коммунального моста в Красноярске признан несостоявшимся. Информация опубликована на портале госзакупок.

Торги планировалось провести 15 мая, однако заявок на участие никто не подал. Ранее антимонопольщики приостановили процедуру выбора подрядчика из-за жалобы.

Теперь объявлены новые торги, которые запланированы на 1 июня. Окончание срока ремонта пролета над Абаканской протокой перенесено с 26 сентября на 31 октября 2017 года.

Напомним, ремонт будет разбит на два этапа. Первый начнется тогда, когда победитель торгов получит разрешение на эти работы. Ранее предполагалось, что капремонт начнется в мае и закончится в сентябре.

Отметим, ранее администрация Красноярска сообщала о переносе сроков перекрытия Коммунального моста. Движение ограничат не с 19 мая, а со второй декады июня.