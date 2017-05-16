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10:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Торги по капремонту Коммунального моста в Красноярске не состоялись

На 1 июня объявлены новые торги.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аукцион по выбору подрядчика на проведение капремонта Коммунального моста в Красноярске признан несостоявшимся. Информация опубликована на портале госзакупок.

Торги планировалось провести 15 мая, однако заявок на участие никто не подал. Ранее антимонопольщики приостановили процедуру выбора подрядчика из-за жалобы.

Теперь объявлены новые торги, которые запланированы на 1 июня. Окончание срока ремонта пролета над Абаканской протокой перенесено с 26 сентября на 31 октября 2017 года.

Напомним, ремонт будет разбит на два этапа. Первый начнется тогда, когда победитель торгов получит разрешение на эти работы. Ранее предполагалось, что капремонт начнется в мае и закончится в сентябре.

Отметим, ранее администрация Красноярска сообщала о переносе сроков перекрытия Коммунального моста. Движение ограничат не с 19 мая, а со второй декады июня.

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