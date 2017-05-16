Торги по капремонту Коммунального моста в Красноярске не состоялись
На 1 июня объявлены новые торги.
На 1 июня объявлены новые торги.
Аукцион по выбору подрядчика на проведение капремонта Коммунального моста в Красноярске признан несостоявшимся. Информация опубликована на портале госзакупок.
Торги планировалось провести 15 мая, однако заявок на участие никто не подал. Ранее антимонопольщики приостановили процедуру выбора подрядчика
Теперь объявлены новые торги, которые запланированы на 1 июня. Окончание срока ремонта пролета над Абаканской протокой перенесено с 26 сентября на 31 октября 2017 года.
Напомним, ремонт будет разбит на два этапа. Первый начнется тогда, когда победитель торгов получит разрешение на эти работы. Ранее предполагалось, что капремонт начнется в мае и закончится в сентябре.
Отметим, ранее администрация Красноярска сообщала о переносе сроков перекрытия Коммунального моста. Движение ограничат не с 19 мая, а со второй декады июня.