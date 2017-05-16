В Перми начали ремонтировать Спешилова

На Спешилова от улицы Борцов Революции до транспортной развязки «Сосновый бор» начался ремонт. В планах заменить асфальтовое покрытие, обновить разметку и дорожные ограждения, смонтировать водоотводные лотки. Будут убраны пластиковые ограждения, направляющие движение на круговой развязке. Они будут выполнены в постоянном варианте с помощью бортового камня.



В связи с тем, что в начале следующей недели начнется фрезерование асфальтового покрытия. По этой причине скорость движения на участке будет снижена.