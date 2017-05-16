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11:00 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму насчитали 1,8 млн га сельхозземель

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости (Крым). В ходе инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в административных границах муниципальных образований Республики Крым, выявлено, что площадь таких земель составляет 1 млн 801 тыс гектаров.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании Совета министров РК во вторник сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Валерий Драч.

По его словам, в том числе 68% — пашни, 21% — пастбища, 3% — многолетние насаждения, прочие сельскохозяйственные угодья — 8%.

«Площадь земель сельскохозяйственного назначения в собственности Республики Крым составляет 620 тысяч гектаров. В разрезе по угодьям это: пашня — 43%, пастбища — 33%, многолетние насаждения — 2%, прочие несельскохозяйственные угодья — 22%. Из этих земель используются на условиях аренды 83,6 тысячи гектаров земли, под личным подсобным хозяйством 58,5 тысячи гектаров земли, на праве постоянного пользования фермерскими хорзяйствами — 40,9 тыс гектаров земли. Площадь свободных земель в государственной собственности составила 227,4 тыс гектаров земли. Площадь земель сельхозназначения государственной формы собственности, переданных для садоводческих кооперативов, целостных имущественных комплексов, переданных в постоянное пользование, 209 тыс 582 гектара», — пояснил он.

При этом Драч отметил, что в Крыму заключено 1683 договора на аренду земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, в том числе переоформленных в соответствии с действующим законодательством — 440, заключенных после марта 2014 года — 348, не перерегистрированных в российском законодательном поле — 895.

Кроме того, замглавы минимущества РК сообщил, что площадь земель паевого фонда в Крыму составляет 1 млн 115 тыс 318 га, или 61% всех земель сельхозназначения. «Земли паевого фонда — это земли, предоставленные в частную собственность гражданам в результате реформирования коллективных сельхозпредприятий. По угодьям это были самые продуктивные земли. В собственность же Республики Крым были отнесены земли сельхозназначения по угодьям: пастбища и угодья и пашни с низкой продуктивностью», — подчеркнул он.

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