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11:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородское УФАС признало сговор коммерческого банка «Ренессанс Кредит» и страховых компаний

Банку и страховщикам выдано предписание о прекращении данного нарушения до 15 июля текущего года.

Нижегородское УФАС признало сговор коммерческого банка «Ренессанс Кредит» и страховых компаний. Как сообщает пресс-служба ведомства, 15 мая комиссия ведомства признала действия коммерческого банка «Ренессанс Кредит», страховой компании «Согласие-Вита» и ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь» нарушением закона «О защите конкуренции».

Так, было установлено, что между компаниями были заключены агентские договоры. В соответствии с ними выгодоприобретателем при выборе риска «страхование жизни заемщиков кредита» автоматически выступал банк «Ренессанс Кредит», если физическое лицо не определит иного. В случае отказа от договора страхования, заемщик в любом случае был обязан заполнить анализируемую форму заявления о добровольном страховании, проставив отметку в графе: «При нежелании заключить вышеуказанный договор страхования проставьте отметку в этом поле». Последний абзац формы заявления о добровольном страховании содержал текст: «В случае выбора добровольного страхования, я подтверждаю, что дополнительная услуга по добровольному страхованию мне не навязана, выбрана мной добровольно. Подтверждаю, что не был ограничен в выборе страховой компании и могу выбрать любую страховую компанию». Однако форма заявления не предусматривала для заемщика выбора страховой компании, наименование страховщика было включено по умолчанию.

В ведомство за период с 2013 по 2016 года поступили обращения физлиц о том, что для заключения кредитного договора с ООО КБ «Ренессанс Кредит» необходимым условием стало подписание заемщиком обязательного договора страхования с ООО СК «Согласие-Вита» и/или ООО «СК «Ренессанс Жизнь».

Расчет объема страховой премии на рынке услуг по страхованию заемщиков КБ «Ренессанс кредит» в границах региона показал, что заемщики банка имели возможность воспользоваться услугами страхования лишь в страховых компаниях ООО СК «Согласие-Вита» и ООО «СК «Ренессанс Жизнь». При оформлении кредитного договора КБ «Ренессанс Кредит» навязывало услуги страхования жизни и от несчастных случаев, а без согласия на заключение дополнительных договоров страхования отказывало в выдаче кредита.

Банк и страховщики в рамках рассмотрения дела сообщили, что страховые продукты в рамках агентских договоров имеют единственный канал продаж — КБ «Ренессанс Кредит».

Страховые премии, оплаченные заемщиком банка, включены в сумму кредита. Страховая премия, собранная КБ «Ренессанс Кредит» за 2014 год заемщиков банка в рамках реализации агентских договоров составила 15%, за 2015 год — 13% соответственно от суммы кредита, выданного банком с условием страхования. Учитывая, что агентское вознаграждение банка составляет 98% от суммы страховой премии, то КБ «Ренессанс Кредит» имело прямую финансовую заинтересованность в выдаче кредита с условием страхования, так как, в случае наступления страхового случая кредит будет погашен за счет страховой выплаты и сумма кредита в размере от 9% до 17% возвращается заемщиком в день оформления кредита в виде агентского вознаграждения банка от суммы страховой премии.

«Комиссия Нижегородского УФАС России пришла к выводу, что действия КБ «Ренессанс Кредит», ООО СК «Согласие-Вита» и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» по навязыванию дополнительных страховых услуг заемщикам банка при заключении кредитного договора на территории Нижегородской области, нарушают пункт 1 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции», — резюмировал заместитель руководителя Нижегородского УФАС России, председатель комиссии Сергей Смирнов на проведенном после рассмотрения дела брифинге. Банку и страховщикам выдано предписание о прекращении данного нарушения до 15 июля текущего года.

В соответствии нормами КоАП РФ будет возбуждено административное дело, предусматривающее оборотный штраф от 0,03 до 0,15 выручки правонарушителя, исчисляемой за предшествующий дате вынесения решения год.

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