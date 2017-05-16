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11:51 (мск), источник: ИА REGNUM

14 тонн зараженной птичьим гриппом продукции с Дона попало на Кубань

В крае усиливают меры по недопущению распространения опасных заболеваний животных.

В Краснодарском крае удалось избежать очередной вспышки птичьего гриппа и распространения вируса по территории региона. К серьезным последствиям могла привести зараженная продукция, попавшая на Кубань. Об этом речь шла в ходе расширенного планерного совещания, на котором обсуждались вопросы усиления мер по недопущению возникновения на территории региона африканской чумы свиней и гриппа птиц, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 16 мая.

Как сообщил заместитель главы региона Андрей Коробка, заражённая птица была поставлена на Кубань из Ростовской области, где в апреле было зафиксировано три очага птичьего гриппа. Производитель «Евродон-Юг» скрыл факт падежа птицы от региональных ветслужб.

Всего в регион попало более 14 тонн инфицированной продукции. Они были оперативно уничтожены в шести муниципалитетах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что подобные случаи не должны повторяться: «Границы края должны быть максимально закрыты от попадания африканской чумы, птичьего гриппа или зараженной продукции».

Что касается африканской чумы свиней, то в 2017 году вспышек этого заболевания в крае не выявлено. Между тем, по словам Кондратьева, расслабляться не стоит. В России с начала 2017 года уже зарегистрировано 24 вспышки АЧС, и девять из них — в Республике Крым.

В настоящее время контроль за несанкционированным перемещением на транспорте живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, а также кормов для животных усилен. На территории региона действует 15 круглосуточных контрольных постов с дежурством ветеринарных специалистов.

Кроме того, с целью уточнения поголовья животных и птиц на Кубани проведут внеплановую проверку всех личных подсобных хозяйств. Как было отмечено, незаконная утилизация биологических отходов будет приравниваться к попытке скрыть вспышки инфекции, а поэтому будет наказываться.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в трех крупных предприятиях Краснодарского края из-за вспышки чумы свиней было уничтожено 85 тысяч голов свиней. Первая в 2017 году вспышка птичьего гриппа была выявлена в дикой природе на территории береговой зоны северной части Динского залива Запорожского сельского поселения Темрюкского района. В очаге заболевания был введен карантин.

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