14 тонн зараженной птичьим гриппом продукции с Дона попало на Кубань

В Краснодарском крае удалось избежать очередной вспышки птичьего гриппа и распространения вируса по территории региона. К серьезным последствиям могла привести зараженная продукция, попавшая на Кубань. Об этом речь шла в ходе расширенного планерного совещания, на котором обсуждались вопросы усиления мер по недопущению возникновения на территории региона африканской чумы свиней и гриппа птиц, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 16 мая.

Как сообщил заместитель главы региона Андрей Коробка, заражённая птица была поставлена на Кубань из Ростовской области, где в апреле было зафиксировано три очага птичьего гриппа. Производитель «Евродон-Юг» скрыл факт падежа птицы от региональных ветслужб.

Всего в регион попало более 14 тонн инфицированной продукции. Они были оперативно уничтожены в шести муниципалитетах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что подобные случаи не должны повторяться: «Границы края должны быть максимально закрыты от попадания африканской чумы, птичьего гриппа или зараженной продукции».

Что касается африканской чумы свиней, то в 2017 году вспышек этого заболевания в крае не выявлено. Между тем, по словам Кондратьева, расслабляться не стоит. В России с начала 2017 года уже зарегистрировано 24 вспышки АЧС, и девять из них — в Республике Крым.

В настоящее время контроль за несанкционированным перемещением на транспорте живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, а также кормов для животных усилен. На территории региона действует 15 круглосуточных контрольных постов с дежурством ветеринарных специалистов.

Кроме того, с целью уточнения поголовья животных и птиц на Кубани проведут внеплановую проверку всех личных подсобных хозяйств. Как было отмечено, незаконная утилизация биологических отходов будет приравниваться к попытке скрыть вспышки инфекции, а поэтому будет наказываться.