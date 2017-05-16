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17:08 (мск), источник: Клопс.ru

В Зеленоградске начали строительство парковки на 500 мест

В Зеленоградске начали работы по строительству автопарковки на 500 мест. Об этом во вторник, 16 мая, сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.

Парковка строится на выезде с ул. Гагарина (вдоль железнодорожных путей). Её оборудуют всей необходимой инфраструктурой, что позволит защитить природный комплекс и западную окраину Зеленоградска от массового въезда автотранспорта.

Для строительства городской автопарковки администрация выделила земельный участок площадью 1,6 га вдоль железнодорожных путей западнее ул. Приморской.

«Парковка будет предназначена в первую очередь для туристов и гостей города, приезжающих в западную часть побережья Зеленоградска на пляжи вдоль авандюны», — сообщили на сайте ГО.

Напомним, в Зеленоградске уже функционируют четыре платные парковки и пять бесплатных.

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