Главгосэкспертиза одобрила проект строительства автоподхода к мосту в Крым

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность новой дороги составит 8,603 километра, ширина каждой из четырех полос — 3,75 метра, расчетная скорость движения, принятая в соответствии со стандартными требованиями, — 120 километров в час. В ходе работ на участке строительства обустроят водопропускные трубы, путепроводы, локальные очистные сооружения, трансформаторные подстанции, акустические экраны. Также будут проведены реконструкция воздушных линий электропередач и переустройство пересекаемых распределительных газопроводов и магистральной тепловой сети.