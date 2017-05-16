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11:42 (мск), источник: РИА Новости

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства автоподхода к мосту в Крым

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ выдала положительные заключения на проект строительства автомобильной дороги, которая соединит федеральную трассу «Таврида» с транспортным переходом через Керченский пролив, сообщило ведомство.

Источник: РИА "Новости"

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность новой дороги составит 8,603 километра, ширина каждой из четырех полос — 3,75 метра, расчетная скорость движения, принятая в соответствии со стандартными требованиями, — 120 километров в час. В ходе работ на участке строительства обустроят водопропускные трубы, путепроводы, локальные очистные сооружения, трансформаторные подстанции, акустические экраны. Также будут проведены реконструкция воздушных линий электропередач и переустройство пересекаемых распределительных газопроводов и магистральной тепловой сети.

Кроме того, проект предусматривает его подключение к улично-дорожной сети Керчи, что позволит сформировать перспективный транспортный узел в городе и его окрестностях. Завершение строительства автомобильного подхода будет синхронизировано с окончанием возведения моста в Крым и запуском движения по федеральной трассе «Таврида».

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