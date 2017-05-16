Три популярных волгоградских маршрута усилили 20 новыми автобусами

— На сегодняшний день наш парк пополнен двадцатью новыми комфортабельными автобусами на газомоторном топливе, которые уже вышли на опорные маршруты № 6 «Ж/д вокзал — аэропорт», № 2 «ВолгоГРЭС — Ж/д вокзал» и № 21 «Инструментальный завод — Ж/д вокзал». Все автобусы большой вместимости и могут перевозить до 110 человек. Маршруты длинные, связывают несколько районов города, поэтому пассажиропоток на каждом из них большой. С ростом пассажиропотока ситуация отслеживается и при необходимости маршруты дополняются новой техникой. Так, маршрут № 6 получил дополнительных 3 автобуса, а маршрут № 2 — 12, что увеличило количество транспортных единиц на этом направлении вдвое, — подчеркнула начальник отдела организации перевозок МУП «ВПАТП-7» Анжелика Лобачева.

Первая партия из десяти новых низкопольных автобусов «Волгобас» большой вместимости, оснащенных ГЛОНАСС и системами отопления и кондиционирования воздуха в салоне, вышла на маршруты 2 и 6 на минувшей неделе.

Автопарк муниципального транспортного предприятия «ВПАТП-7» пополняется новыми автобусами на протяжении последних трех лет. В 2015—2016 годах благодаря поддержке регионального и федерального бюджетов город получил 84 единицы современного транспорта большой вместимости. С учетом поступления этого года в автопарке муниципального предприятия теперь уже более 100 новых автобусов — все машины не старше трех лет и находятся на гарантийном обслуживании у волгоградского производителя.

Кроме того, еще 164 низкопольных автобуса большой вместимости предоставил городу перевозчик в рамках муниципально-частного партнерства. До конца текущего года предполагается еще один этап обновления муниципального автобусного и трамвайного парков, рассматриваются варианты обновления и городских троллейбусов. Реализация комплексной транспортной схемы призвана упорядочить пассажирские перевозки, сделать их комфортными, безопасными и доступными.

В целом сегодня почти 300 единиц транспорта большой вместимости следуют по 15 опорным маршрутам — все они подключены к ГЛОНАСС, в салонах предусмотрены охлаждение и обогрев воздуха. Аналогичный уровень технической оснащенности имеют и автобусы средней вместимости, которые сегодня следуют еще по восьми направлениям. Во всем муниципальном транспорте, включая горэлектротранспорт, принимается карта «Волна», позволяющая экономить на стоимости проезда.

Эти автобусы, трамваи и троллейбусы, а также маршрутные такси обслуживают, в том числе, и альтернативные направления, которыми сегодня заменены шесть коммерческих маршрутов: №№ 10а, 14, 27б, 39, 42а и 56э. Профильные ведомства осуществляют непрерывный контроль над транспортной ситуацией. Контролеры на ключевых остановках ведут мониторинг в часы пик и оперативно передают результаты в администрацию Волгограда. Кроме того, все данные о движении муниципального транспорта в режиме реального времени поступают в городской центр управления пассажирскими перевозками благодаря работе ГЛОНАСС. В настоящее время городской транспорт успешно перевозит всех желающих к местам назначения. При необходимости муниципальные маршруты могут быть усилены дополнительными автобусами. Все жители города могут направить свои предложения, касающиеся транспортной схемы, на горячую линию 23−31−60.