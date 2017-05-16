В Зеленоградске реконструируют городскую площадь
Зеленоградску предстоит реконструкция городской площади. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа во вторник, 16 мая.
Зеленоградску предстоит реконструкция городской площади. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа во вторник, 16 мая.
Уже начаты конкурсные процедуры для определения подрядчика работ. На площади заменят плиточное покрытие и благоустроят территорию. После реконструкции площадь объединит уже отремонтированную улицу Тургенева, аллею Дружбы и Курортный проспект в общее городское пространство.
Напомним, в Зеленоградске начали строительство парковки на 500 мест. Кроме того, на территории Зеленоградского торгового дома вдоль пешеходной аллеи оборудованы новые торговые места для летней торговли.