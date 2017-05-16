В Зеленоградске реконструируют городскую площадь

Уже начаты конкурсные процедуры для определения подрядчика работ. На площади заменят плиточное покрытие и благоустроят территорию. После реконструкции площадь объединит уже отремонтированную улицу Тургенева, аллею Дружбы и Курортный проспект в общее городское пространство.

Напомним, в Зеленоградске начали строительство парковки на 500 мест. Кроме того, на территории Зеленоградского торгового дома вдоль пешеходной аллеи оборудованы новые торговые места для летней торговли.