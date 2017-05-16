Аксенов намерен лично проверять уборку мусора в Симферополе

Об этом председатель крымского правительства заявил на заседании Совета министров РК.

«Мы договорились, что по конкретным местам в Симферополе, где традиционно скапливается мусор, организуем систему контроля, в рваном темпе, чтобы не было понятно, когда мы выезжаем. Для уборки должен быть график. К чистоте приучим в любом случае», — заверил Аксенов.

По его словам, ситуация с уборкой мусора в столице за последнее время улучшилась, но незначительно.

«В Симферополе есть улучшения, но от результата очень далеко. На отдельных направлениях ситуация не улучшилась вообще. Как было, так и есть, ничего с места не сдвинулось», — констатировал глава Республики.