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12:30 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов намерен лично проверять уборку мусора в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 май — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов будет лично выходить на рейды по проверке своевременности уборки мусора в Симферополе.

Об этом председатель крымского правительства заявил на заседании Совета министров РК.

«Мы договорились, что по конкретным местам в Симферополе, где традиционно скапливается мусор, организуем систему контроля, в рваном темпе, чтобы не было понятно, когда мы выезжаем. Для уборки должен быть график. К чистоте приучим в любом случае», — заверил Аксенов.

По его словам, ситуация с уборкой мусора в столице за последнее время улучшилась, но незначительно.

«В Симферополе есть улучшения, но от результата очень далеко. На отдельных направлениях ситуация не улучшилась вообще. Как было, так и есть, ничего с места не сдвинулось», — констатировал глава Республики.

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