«Киевводоканал» назвал причину повышения тарифов на холодную воду

В частности, на предприятии называют причинами роста тарифов необходимость поддержания водоснабжения и водоотведения в столице и области в условиях подорожания основных составляющих тарифа.

«С августа прошлого года на 146% выросла стоимость реагентов, используемых “Киевводоканалом” для подготовки питьевой воды и очистки стоков. Горюче-смазочные материалы, необходимые для работы техники, подорожали на 27%. А размер уплачиваемых предприятием налогов и сборов вырос на 94%», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на предприятии во второй половине 2016 года размер средней зарплаты составлял 6,825 тыс. гривен, в то время как в сфере промышленности в столице превысила 10 тыс. гривен, поэтому специалисты покидают водоканал из-за неконкурентных зарплат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросли тарифы на холодную воду.