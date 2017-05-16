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12:38 (мск), источник: РБК - Украина

«Киевводоканал» назвал причину повышения тарифов на холодную воду

В Киеве новые тарифы на холодную воду и водоотведение установлены в результате повышения стоимости составляющих тарифа, в частности, реагентов. Об этом говорится в сообщении «Киевводоканала», передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Источник: Reuters

В частности, на предприятии называют причинами роста тарифов необходимость поддержания водоснабжения и водоотведения в столице и области в условиях подорожания основных составляющих тарифа.

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«С августа прошлого года на 146% выросла стоимость реагентов, используемых “Киевводоканалом” для подготовки питьевой воды и очистки стоков. Горюче-смазочные материалы, необходимые для работы техники, подорожали на 27%. А размер уплачиваемых предприятием налогов и сборов вырос на 94%», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на предприятии во второй половине 2016 года размер средней зарплаты составлял 6,825 тыс. гривен, в то время как в сфере промышленности в столице превысила 10 тыс. гривен, поэтому специалисты покидают водоканал из-за неконкурентных зарплат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросли тарифы на холодную воду.

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