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12:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске обсудили развитие порта Ташара

В Новосибирске сегодня обсуждают развитие городских агломераций страны. На Всероссийскую конференцию приехали около десятка делегаций из разных регионов. Добавим, что Новосибирская область — одна из крупнейших агломераций за Уралом. Как заявил Губернатор области Владимир Городецкий — среди перспективных проектов, необходимых для развития территорий, выделяется порт Ташара.

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Это порт, который находится прямо на берегу Оби, на главной транспортной магистрали, которая все годы предшествующие выполняла главное — поставка на Север, всех грузов — инертных и так далее. Сегодня время изменилось, востребованность изменилась, как бы этих запросов. Но, тем не менее, мы сейчас понимаем, вот эту зону опережающего развития предложили нам, что отрадно, это “Ассоциация логистов”, которая занимается логистикой. Транспортные компании изучили востребованность потоков и выдали нам такое предложение. Мы сейчас разрабатываем. Для того, чтобы этот порт работал, как перевалочная база или грузовой логистический центр нужно, конечно, восстановить железную дорогу. Чтобы дать поток грузов по железной дороге, по автомобильным дорогам, а потом по водным путям на Северные территории нашей страны. Уже готовы сориентировать инвесторов, девелоперов на предмет понимания, особенностей и характеристик этой территории. Что она из себя представляет. С точки зрения транспортной логистики, с точки зрения инженерного обеспечения, с точки зрения перспективы и так далее. То есть мы облегчаем (понимание проекта) и создаем инвестиционную привлекательность, мотивацию инвесторам, которые размышляют, где свой бизнес размещать? Здесь или в другой территории, на другом конце России и так далее. Вот это самое главное. Поэтому, считаю, что мы поэтапно идем. Новые точки роста вполне уже ясны. А, что это? Новые рабочие места, это новые условия, новый заработок».

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