Тольятти может получить 210 млн рублей от системы «Платон» на ремонт 19 дорог

Ожидается, что такая сумма поступит в город после распределения сборов по системе «Платон» (возмещение вреда, причиняемого автодорогам от проезда грузовиков с массой выше 12 тонн).

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта Тольятти сформирован предварительный перечень участков, которые планируется отремонтировать за счет дополнительного финансирования. В него вошли 19 дорог общей протяженностью 28 км и площадью 187 тыс кв. метров.

В Автозаводском районе: ул. Окраинная, ул. Транспортная.

В Центральном районе: ул. Васильевская (от ул. Ларина до кольцевой развязки ул. Баныкина-ул. Ларина-ул. Матросова т -ул. Комсомольская), дорога от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба «Дружба», ул. Радищева, ул. Ленинградская, ул. Садовая, ул. Тимирязева, ул. Ушакова.

В Комсомольском районе: ул. Бурлацкая, проезд Федоровские луга, ул. Раздольная (от ТоАЗа до мкр. Поволжский), ул. Кооперативная, ул. Академика Вавилова, ул. Космодемьянской, ул. Параллельная, ул. Кольцова, ул. Краснознаменная, пер. Ученический.

При выборе дорог для ремонта учитывалась их категория, состояние, жалобы жителей и обращения депутатов. Также преимущество отдается участкам, по которым ходит общественный транспорт.

Напомним, помимо вышеуказанных работ, в текущем году в Тольятти будет проведен масштабный ремонт магистралей на сумму свыше 1 млрд рублей.