Минск рассчитывает на сохранение объемов транзита российской нефти
Технологические возможности белорусского участка нефтепровода «Дружба» позволяют перекачать весь необходимый РФ объем.
Технологические возможности белорусского участка нефтепровода «Дружба» позволяют перекачать весь необходимый РФ объем.
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Беларусь рассчитывает на сохранение в текущем году объемов транзита российской нефти на уровне 2016 года, заявила исполняющая обязанности заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Наталья Лейченко.
По данным концерна, в 2016 году по территории Беларуси было прокачано более 71 миллиона тонн нефти, в том числе более 50 миллионов — транзитом.
«По территории Беларуси сегодня осуществляется транспортировка примерно трети экспортных объемов российской нефти. За 2016 год прокачка составила 72,1 миллиона тонн, в том числе 52,5 миллиона тонн составил транзит. Из транзитного объема 38,8 миллиона тонн было прокачано в направлении Польши и Германии, 13,7 миллиона — Словакии и Венгрии», — сказала Лейченко во вторник на брифинге в Минске.
Она отметила, что по сравнению с 2015 годом объем транзита практически не изменился. «Мы прогнозируем сохранение таких показателей и в этом году», — сообщила представитель концерна.
Лейченко обратила внимание, что в 2016 году
«Наши нефтетранспортные предприятия вкладывают большие инвестиции в поддержание своего уровня, поэтому сегодня мы готовы транспортировать весь необходимый России объем нефти», — добавила она.