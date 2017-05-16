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12:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Итальянские бизнесмены заинтересовались инвестициями в Новосибирскую область

В мэрии Новосибирска впервые проходит российско-итальянский бизнес-семинар.

Представители бизнеса, науки, культуры и все, кто участвует во внешнеэкономической деятельности, обсуждают актуальные стратегические и тактические вопросы взаимодействия, перспективные направления сотрудничества российских и итальянских предпринимателей.

Такие бизнес-семинары уже много лет проводят в крупнейших городах Италии. Сегодня очередь Новосибирска. Организаторы международной встречи — итальянская ассоциация «Познаем Евразию», муниципалитет, региональное Агентство инвестиционного развития, а также банковские структуры обеих стран.

Председатель Ассоциации предприятий легкой промышленности Новосибирска Олег Якушев в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о перспективах развития совместного российско-итальянского бизнеса в Новосибирской области.

Новосибирск — первый город нашей страны, где проходит российско-итальянский бизнес-семинар. до этого он проходит только в итальянских городах и Швейцарии. Каковы точки сотрудничества российских и итальянских предпринимателей в малом бизнесе? .

Сегодня на второй сессии мы обсуждали взаимодействие с итальянским бизнесом в легкой промышленности. Здесь важен информационный обмен. Нас интересуют новые технологии, оборудование, тенденции в моде. Мы обсуждали, как нам более эффективно выстроить информационный обмен с итальянской стороной. Задумали создать портал, где российские предприниматели могли бы узнавать о новинках и тенденциях в легкой промышленности.

Информационный обмен является ключевым аспектом взаимодействия?

Ни для кого не секрет, что Италия — законодатель моды, где есть современное оборудование и технологии. Нас это интересует в первую очередь.

Среди участников семинара не только представители бизнеса, но и чиновники. Для кого больше полезен семинар?

Представители Итальянской стороны рассказывали о своем положительном опыте взаимодействия с бизнесом. Роль власти — создание инфраструктуры, площадки, где смогли бы общаться предприниматели России и Италии. Мода — это тонкая сфера, где вмешательство со стороны не всегда полезно.

В Италии власть не лезет в дела предпринимателей и просто создает инфраструктуру?

Совершенно верно, об этом было сказано сегодня.

Семинар даёт возможность перенять опыт или им обменяться?

Больше обменяться. Нам есть чему поучиться в ведении бизнеса. У них есть предприятия с историей более 200 лет. У нас современным предприятиям не более 20 лет. Интересно узнать, как передаётся опыт от поколения к поколению.

А чем новосибирцы могут поделиться с итальянцами, каким опытом?

Рынок. На сегодняшний день инвестировать в Россию выгодно. Курсовая разница позволяет эффективно инвестировать, чем три года назад. У нас большая страна, а, стало быть, и большой рынок сбыта. На сегодняшний день к нам завозят товары из Азии, из Китая. А качественной продукции по доступной цене не хватает. Если начать детально разбираться, то хорошая качественная одежда, созданная по европейским лекалам, присутствует у нас эпизодически. Итальянцы заинтересованы в производстве на территории России, в создании рабочих мест. Все это даст определенный толчок развитию отрасли. От сотрудничества выиграют все стороны. Главное — передать накопленный опыт. Сегодня также отмечалось, что в Италии высокая культура производства. Они хорошо понимают своих клиентов, своих работников. Нам этого порой не хватает. Обмен только обогащает.

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