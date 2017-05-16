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12:57 (мск), источник: РИА Крым

Крупные предприятия и известные крымчане: кто попал в санкционный список Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости (Крым). В расширенный санкционный список, который во вторник ввела Украина в отношении российских компаний и граждан, попали бывшие и нынешние крымские политические деятели, а также крупные республиканские компании.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о расширенном списке российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции. Этим решением также продлены сроки действия санкций, говорится в указе главы государства, опубликованном на его сайте.

Так, в санкционный список попали глава Республики Сергей Аксенов, депутаты Госдумы от Крыма Константин Бахарев и Руслан Бальбек, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РК Светлана Лужецкая, генеральный директор ФГУП «ПАО «Массандра», глава совета ассоциации виноградарей и виноделов «Крымское бюро винограда и вина» Янина Павленко, глава администрации Евпатории Андрей Филонов, сенатор от Крыма Сергей Цеков и другие известные крымчане.

Кроме того, в санкционном списке есть ряд республиканских предприятий. В частности, госпредприятие «Служба капитана Керченского морского рыбного порта» (филиал ГУП «Крымские морские порты»), Ялтинский, Севастопольский, Керченский, Евпаторийский и Феодосийский морские порты (филиалы ГУП «Крымские морские порты»), а также «Севастопольское авиационное предприятие», «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» и другие.

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