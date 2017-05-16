В Новороссийске не прошли проверку более 123 тонн апельсинов

За прошедшие выходные госинспекторами было задержано две партии апельсинов. В них обнаружили живые личинки средиземноморской плодовой мухи. Взрослые особи вредителя, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения.

В целях пресечения распространения на территории России карантинного объекта ввоз зараженного груза запрещен, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.