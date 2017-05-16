В Октябрьском районе Самары снесут 12 аварийных домов

Речь идет об улицах Гастело, Кольцевой, Тихвинской и Советской Армии. Цена аукциона по поиску застройщика составляет миллион рублей, договор рассчитан на 10 лет, пишет «ФедералПресс».

Территория, где будут сносить дома, подлежит застройке. Победитель торгов подготовит проекты застройки и межевания, кроме того, он выплатит городу возмещение за изымаемые жилплощади.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что восемь домов в Самарской области исключены из реестра нового аварийного жилья.

Осенью 2014 года к общественникам обратились жители домов поселка Кинельский. Они были построены по программе переселения граждан из аварийного жилья. Новоселы обнаружили в домах многочисленные недоделки и брак, в итоге ОНФ взял ситуацию под контроль.