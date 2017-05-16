Возле построенных по программе реновации домов предусмотрят парковки

При возведении новых домов по программе реновации ветхого жилого фонда столицы будет предусмотрено строительство парковочных мест. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В проектах будем учитывать создание парковочных мест», — сказал градоначальник.

При этом, он выразил надежду, что проблем с парковкой не будет. Собянин пояснил, что при комплексной застройке парковочные пространства учитываются уже на этапе проектирования. Мэр также заверил, что данный вопрос будет решаться и при локальной застройке.

Голосование по программе реновации ветхого жилья началось в понедельник, 15 мая, и продлится месяц, до 15 июня. Помимо «Активного гражданина», результаты принимают и во всех МФЦ города. Участвовать в нем могут собственники квартир в 4566 домах, вошедших в предварительный перечень зданий под снос.

Окончательно списки пятиэтажек, которые войдут во вторую программу реновации, будут утверждены после принятия соответствующего законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме и уже прошел первое чтение. Дом будет включен в нее только при согласии двух третей собственников жилья.