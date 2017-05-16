Возле построенных по программе реновации домов предусмотрят парковки
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
При возведении новых домов по программе реновации ветхого жилого фонда столицы будет предусмотрено строительство парковочных мест. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В проектах будем учитывать создание парковочных мест», — сказал градоначальник.
При этом, он выразил надежду, что проблем с парковкой не будет. Собянин пояснил, что при комплексной застройке парковочные пространства учитываются уже на этапе проектирования. Мэр также заверил, что данный вопрос будет решаться и при локальной застройке.
Голосование по программе реновации ветхого жилья началось в понедельник, 15 мая, и продлится месяц, до 15 июня. Помимо «Активного гражданина», результаты принимают и во всех МФЦ города. Участвовать в нем могут собственники квартир в 4566 домах, вошедших в предварительный перечень зданий под снос.
Окончательно списки пятиэтажек, которые войдут во вторую программу реновации, будут утверждены после принятия соответствующего законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме и уже прошел первое чтение. Дом будет включен в нее только при согласии двух третей собственников жилья.