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13:20 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области торговали просроченным детским питанием

Виновных оштрафовали по инициативе прокуратуры.

В Новосибирской области в продуктовом магазине торговали просроченным детским питанием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В Краснозерском районе прокуроры провели проверку магазина «Ива» ИП Морозовой на соблюдение законодательства о защите прав потребителей. В результате правоохранителям удалось установить, что в торговом зале магазина выставили на продажу продукты детского питания с истекшим сроком годности. Этим руководство магазина нарушило федеральный закон.

На основании фактов прокурор района поручил индивидуальному предпринимателю устранить нарушение закона. В результате нарушение в магазине устранили. Кроме того, Арбитражный суд привлек предпринимателя к административной ответственности по статье «нарушение продавцом требований технических регламентов» и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

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