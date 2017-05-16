В Новосибирской области торговали просроченным детским питанием

В Новосибирской области в продуктовом магазине торговали просроченным детским питанием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В Краснозерском районе прокуроры провели проверку магазина «Ива» ИП Морозовой на соблюдение законодательства о защите прав потребителей. В результате правоохранителям удалось установить, что в торговом зале магазина выставили на продажу продукты детского питания с истекшим сроком годности. Этим руководство магазина нарушило федеральный закон.

На основании фактов прокурор района поручил индивидуальному предпринимателю устранить нарушение закона. В результате нарушение в магазине устранили. Кроме того, Арбитражный суд привлек предпринимателя к административной ответственности по статье «нарушение продавцом требований технических регламентов» и оштрафовал на 30 тысяч рублей.