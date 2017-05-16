В Башкирии отремонтируют не менее половины дорог Уфимской агломерации

Предусмотрено также как минимум наполовину снизить количество очагов аварийности на дорогах.

Как сообщало агентство «Башинформ», Уфимская агломерация (Уфа и ближайшие районы — Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский и Чишминский) вошла в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будут ремонтироваться, реконструироваться и обустраиваться самые загруженные магистрали. В данную программу вошли 34 региона России.

Программа предусматривает ежегодное выделение республике из федерального бюджета 1 млрд рублей до 2025 года с софинансированием из республиканского и местного бюджетов в таком же объеме.

Суммарный объем средств за весь период составит 18 млрд рублей. В этом году на реализацию Программы из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей, из республиканского — 951,31 млн, бюджета Уфы — 48,69 млн.

Как подчеркнули в Госкомтрансе Башкортостана, принцип включения объектов в Программу базировался главным образом на улучшении движения на участках дорог «маятниковой» трудовой миграции, осуществляемой населением в пределах одних суток, а также наиболее загруженных и востребованных улиц.

Поэтому в перечень объектов, включенных в мероприятия программы, вошли самые проблемные участки на территории Уфимского, Благовещенского, Иглинского, Кармаскалинского, Кушнаренковского и Чишминского районов.

При этом основной упор сделан на башкирскую столицу — ядро Уфимской агломерации. Соответственно, большую часть выделяемых средств направят на дороги Уфы. В 2017—2018 годах это 3,2 млрд рублей, или 79 процентов средств.