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16:54 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Мемориальном парке у Мамаева кургана стартует второй этап строительства

Она объединила Волгоград с несколькими городами страны. Аллея России в Волгограде вошла во вторую фазу реконструкции. 16 мая там побывал губернатор Андрей Бочаров.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

С просьбой возродить парк у подножия Мамаева кургана к властям региона обратились ветераны. 9 мая 2017 года, в день официального открытия Аллеи России, тысячи горожан и гостей города увидели новую садовую мебель, вымощенные дорожки и главное богатство — десятки саженцев серебристых кленов, рябин, берез, сосен.

Во второй очереди реконструкции парка планируется дальнейшее благоустройство. По словам представителей власти, в новом парке появятся сразу несколько арт-объектов, возможно, даже и фонтанная зона.

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