В Мемориальном парке у Мамаева кургана стартует второй этап строительства

С просьбой возродить парк у подножия Мамаева кургана к властям региона обратились ветераны. 9 мая 2017 года, в день официального открытия Аллеи России, тысячи горожан и гостей города увидели новую садовую мебель, вымощенные дорожки и главное богатство — десятки саженцев серебристых кленов, рябин, берез, сосен.

Во второй очереди реконструкции парка планируется дальнейшее благоустройство. По словам представителей власти, в новом парке появятся сразу несколько арт-объектов, возможно, даже и фонтанная зона.