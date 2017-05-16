В Мемориальном парке у Мамаева кургана стартует второй этап строительства
Она объединила Волгоград с несколькими городами страны. Аллея России в Волгограде вошла во вторую фазу реконструкции. 16 мая там побывал губернатор Андрей Бочаров.
Она объединила Волгоград с несколькими городами страны. Аллея России в Волгограде вошла во вторую фазу реконструкции. 16 мая там побывал губернатор Андрей Бочаров.
С просьбой возродить парк у подножия Мамаева кургана к властям региона обратились ветераны. 9 мая 2017 года, в день официального открытия Аллеи России, тысячи горожан и гостей города увидели новую садовую мебель, вымощенные дорожки и главное богатство — десятки саженцев серебристых кленов, рябин, берез, сосен.
Во второй очереди реконструкции парка планируется дальнейшее благоустройство. По словам представителей власти, в новом парке появятся сразу несколько