Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Лужков высказал свое мнение по поводу массового сноса пятиэтажек
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Тоже потрясный»: СМИ США оценивают танк Т-90
Москвичи, обязательно приеду в нашу Москву - Ляшко
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Треть россиян не доверяет врачам
Как спастись от укуса клеща: инструкция
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
12Бал Met Gala 2017
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
13:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Сразу две уральских авиакомпании и два предприятия попали в санкционный список Порошенко

Сразу несколько уральских предприятий и компаний попали под украинские санкции. В указе президента Украины Петра Порошенко о наложении санкций фигурируют авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Уктус», а также Уральский шинный завод и «Уралэлектромаш».

Сам указ опубликован на официальном сайте президента Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, на «Уральские авиалинии» накладывается ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины сроком на один год.

Аналогичные санкции применены и в отношении авиакомпании «Уктус».

Что касается Уральского шинного завода и «Уралэлектромаша», то в отношении предприятий введено блокирование активов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и «другие санкции, соответствующие принципам их применения». Отметим, что речь идет о запрете на установление деловых контактов и остановке финансовых операций. Срок санкций — один год.

Напомним, всего в санкционный список юрлиц попали 467 российских банков и предприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Москве пройдёт новый митинг против реновации центра столицы
Киев заблокировал Mail.Ru, Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс
В Волгограде из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Сборная России проведет решающий матч на групповом этапе ЧМ
Познер попросил Путина объяснить, накажут ли его за атеизм
СМИ: ИГ решила ударить по российским кораблям в проливе Босфор
Умер актер Олег Видов
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе В настоящее время 43-летняя актриса занята в съемках нового сезона «Американской истории преступлений», которые проходят в Майами
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь