Сразу две уральских авиакомпании и два предприятия попали в санкционный список Порошенко

Сам указ опубликован на официальном сайте президента Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, на «Уральские авиалинии» накладывается ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины сроком на один год.

Аналогичные санкции применены и в отношении авиакомпании «Уктус».

Что касается Уральского шинного завода и «Уралэлектромаша», то в отношении предприятий введено блокирование активов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и «другие санкции, соответствующие принципам их применения». Отметим, что речь идет о запрете на установление деловых контактов и остановке финансовых операций. Срок санкций — один год.

Напомним, всего в санкционный список юрлиц попали 467 российских банков и предприятий.