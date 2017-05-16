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13:34 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области определили первого регоператора по обращению с отходами

Определен региональный оператор по обращению с отходами на территории магнитогорского кластера.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Победителем конкурса стала компания ООО «Центр коммунального сервиса», которая в настоящий момент обеспечивает вывоз мусора в Магнитогорске.

Отметим, что компания была единственным участником конкурса на выбор регионального оператора в магнитогорском кластере.

Теперь стороны должны подписать соглашение, по результатам которого компания приступит к выполнению обязанностей регионального оператора по магнитогорскому кластеру.

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