В Челябинской области определили первого регоператора по обращению с отходами
Определен региональный оператор по обращению с отходами на территории магнитогорского кластера.
Определен региональный оператор по обращению с отходами на территории магнитогорского кластера.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Победителем конкурса стала компания ООО «Центр коммунального сервиса», которая в настоящий момент обеспечивает вывоз мусора в Магнитогорске.
Отметим, что компания была единственным участником конкурса на выбор регионального оператора в магнитогорском кластере.
Теперь стороны должны подписать соглашение, по результатам которого компания приступит к выполнению обязанностей регионального оператора по магнитогорскому кластеру.