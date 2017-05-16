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14:43 (мск), источник: СуперОмск

Омская область взяла еще 1,7 млрд в кредит

Губернатор Виктор Назаров провел встречу с заместителем министра РФ Леонидом Горниным и договорил о бюджетном кредите для Омской области размером в 1,7 млрд рублей.

Займ будет предоставлен на 5 лет под 0,1% годовых, что позволит сэкономить на обслуживании государственного долга 850 млн рублей, сообщила пресс-служба облправительства.

«По поручению губернатора для получения бюджетного кредита параметры бюджета Омской области были скорректированы. На сегодняшний день доля бюджетных кредитов в портфеле заимствований региона составляет более 56%», — отметил глава омского минфина Вадим Чеченко.

Так, к середине мая объем госдолга Омской области составляет 38,4 млрд рублей, из этой суммы 21,5 млрд — бюджетные кредиты.

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