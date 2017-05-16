Омская область взяла еще 1,7 млрд в кредит
Губернатор Виктор Назаров провел встречу с заместителем министра РФ Леонидом Горниным и договорил о бюджетном кредите для Омской области размером в 1,7 млрд рублей.
Губернатор Виктор Назаров провел встречу с заместителем министра РФ Леонидом Горниным и договорил о бюджетном кредите для Омской области размером в 1,7 млрд рублей.
Займ будет предоставлен на 5 лет под 0,1% годовых, что позволит сэкономить на обслуживании государственного долга 850 млн рублей, сообщила
«По поручению губернатора для получения бюджетного кредита параметры бюджета Омской области были скорректированы. На сегодняшний день доля бюджетных кредитов в портфеле заимствований региона составляет более 56%», — отметил глава омского минфина Вадим Чеченко.
Так, к середине мая объем госдолга Омской области составляет 38,4 млрд рублей, из этой суммы 21,5 млрд — бюджетные кредиты.