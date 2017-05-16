Власти рассматривают возможность строительства временного понтонного моста на Остров

«Будет совещание с военными. Если это возможно, то сделаем этот мост, потому что все понимают трудности жителей Острова, которые с конца июня не смогут пешком выбираться на Московский проспект. Губернатор поручил проработать вопрос установки временного моста, будем искать такую возможность. Где конкретно его установим, пока неизвестно, но он будет сугубо пешеходным», — отметил Ярошук.

Отметим, что с 11 мая в Калининграде закрыто автомобильное движение через мост Деревянный. В конце июня закроют его и для пешеходов, так как будут полностью разбирать основание конструкции.

Ранее эксперт в области дорожного строительства, доцент КГТУ Геннадий Савкин предложил упростить жизнь «островитянам» с помощью строительства временного пешеходного понтонного моста. Такую конструкцию можно было бы сделать за неделю, и её могли бы использовать только пешеходы. Удобно было бы и пассажирам общественного транспорта, и туристам. Для автомобилей, по словам специалиста, будет достаточно съездов со Второй эстакады, так как крупных предприятий на Октябрьском острове нет.

Строительство такого искусственного сооружения представитель компании «Спецмост» Сергей Афанасьев оценил в крупную сумму. По его подсчётам, только монтаж обойдётся в один-два миллиона рублей, а если ещё закупать и саму конструкцию, то платить придётся не менее 10 миллионов.

В Калининграде 20 лет назад при реконструкции Эстакадного моста использовали понтонный мост, по которому могли передвигаться не только пешеходы, но и автомобилисты. На прошлой неделе в администрации заявили, что понтонный мост дорого обойдётся бюджету и будет неудобным в использовании.