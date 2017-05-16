Девять предприятий из Башкирии оказались под запретом на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал очередной указ о запрете деятельности сотен российских предприятий. Официальный документ опубликован на сайте главы государства.

Башкирию в «черном списке» представляют девять компаний. Так, под украинские санкции попали акционерное общество «Банк Инвестиционный капитал», «Кумертаусское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), «Гидравлика», «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния», «Уфимское агрегатное производственное объединение», «Уфимское приборостроительное производственное объединение», АНК «Башнефть» и компания «Туймазытехуглерод».

По мнению украинских властей, все перечисленные компании представляют ту или иную угрозу безопасности и суверенитету страны.