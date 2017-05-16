Девять предприятий из Башкирии оказались под запретом на Украине
Очередной санкционный указ подписал Петр Порошенко.
Очередной санкционный указ подписал Петр Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко подписал очередной указ о запрете деятельности сотен российских предприятий. Официальный документ опубликован на сайте главы государства.
Башкирию в «черном списке» представляют девять компаний. Так, под украинские санкции попали акционерное общество «Банк Инвестиционный капитал», «Кумертаусское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), «Гидравлика», «Уфимское
По мнению украинских властей, все перечисленные компании представляют ту или иную угрозу безопасности и суверенитету страны.