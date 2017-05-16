Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
5 полезных эффектов сквернословия
Власти Петербурга ответили главе "Газпрома" на критику стадиона
Федор Бондарчук откровенно рассказал о своей особенной дочери
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Россия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею
Блины, борщ и сухой закон: как питаются хоккеисты
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Треть россиян не доверяет врачам
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
12«Евровидение-2017»
12Бал Met Gala 2017
13:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Девять предприятий из Башкирии оказались под запретом на Украине

Очередной санкционный указ подписал Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко подписал очередной указ о запрете деятельности сотен российских предприятий. Официальный документ опубликован на сайте главы государства.

Башкирию в «черном списке» представляют девять компаний. Так, под украинские санкции попали акционерное общество «Банк Инвестиционный капитал», «Кумертаусское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), «Гидравлика», «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния», «Уфимское агрегатное производственное объединение», «Уфимское приборостроительное производственное объединение», АНК «Башнефть» и компания «Туймазытехуглерод».

По мнению украинских властей, все перечисленные компании представляют ту или иную угрозу безопасности и суверенитету страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 «Умиротворение» от Бледанс покоробило ее подписчиков пошлостью
Аврил Лавин давно мертва и заменена двойником
«Умиротворение» от Бледанс покоробило ее подписчиков пошлостью
Киев заблокировал Mail.Ru, Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс
В Волгограде из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома
NYT: Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате
Сборная России проведет решающий матч на групповом этапе ЧМ
Познер попросил Путина объяснить, накажут ли его за атеизм
СМИ: ИГ решила ударить по российским кораблям в проливе Босфор
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях» Алексей Воробьев и Полина Гагарина представили совместную работу звездам и их детям
Недвижимость
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Власти рассказали о первых результатах голосования по сносу пятиэтажек
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь