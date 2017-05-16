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16:52 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов поддержал прибрежную добычу нефти в Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что для региона важен тот факт, что «Лукойл» будет вести прибрежную добычу нефти в регионе. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», Алиханов сказал во вторник после церемонии подписания соглашения с «Лукойлом».

Источник: Новый Калининград

По его словам, в ходе переговоров обсуждались социальные проекты, которые компания намерена реализовывать в области.

«Все время, которое компания присутствует в регионе, они реализуют различные, в том числе, социальные проекты, Медсанчасть № 1 после реконструкции станет частью Детской областной больницы. Те проекты по дворам — это хорошие большие детские площадки, которые компания подарит различным муниципалитетам», — отметил Алиханов.

Он также добавил, что «помимо социальных обязательств обсуждались вопросы дальнейшего развития бизнеса Лукойла». «Это и строительство новых заправочных комплексов, и те инвестиции, которые компания осуществила в геологоразведку, заканчивает эти процессы в ближайшие месяцы. Будут проходить, я надеюсь, аукционы на добычу на этих месторождениях. Для нас важно, что это прибрежная добыча, которая для нас означает существенное увеличение налогового потенциала, потому что от прибрежной добычи полезных ископаемых налог будет поступать большей частью в региональный бюджет», — сообщил Алиханов.

Напомним, глава ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов сообщил, что компания намерена добывать нефть на шельфе Балтийского моря на месторождении Д-33, а также вести прибрежную добычу в районе пос. Куликово.

Правительство области и нефтяная компания договорились о том, что «Лукойл» вложит 150 млн рублей в социальные объекты региона — реконструкцию Медсанчасти № 1 и обустройство детских площадок в муниципалитетах.

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