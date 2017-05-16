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14:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске энергетики отключили дом от электричества из-за самовольного подключения

Жителей новосибирского частного сектора начали отлучать от цивилизации — дома отрезают от электросетей. Невзирая на то, что энергию люди исправно оплачивают. В чем причина?

Евгения Амелина — неожиданно для себя — стала правонарушителем. Вдруг выяснилось — электросетями пользовалась нелегально. Всегда считала, что живёт по закону.

Евгения Амелина, жительница дома на ул. 1-я Чулымская: «Мне звонок поступает на днях, говорят — мы вас отключаем. Что, почему? Мне говорят — Я монтажник, я ничего знать не могу. Мы не какие-то там халявщики, я не знаю, как это назвать… Всё было оплачено, всё было переплачено… Просто слов нет».

Электричеством Евгения до настоящего времени пользовалась без проблем. С тех пор как купила на Лесоперевалке старый дом, построила на его месте новый — прошло два года. Зарегистрировать счётчик не удалось — энергетики не одобрили модель, однако в районном отделении плату принимали и без прибора учета, по среднему тарифу, оформляя акт о неучтённом потреблении энергии. После майских праздников — свет в доме неожиданно пропал. О том, что нарушила какие-то законы и правила Евгения слышит впервые. Говорит, никто не предупреждал. У руководства РЭС иная позиция.

Ольга Мухачёва, директор по реализации услуг по транспорту электроэнергии АО «РЭС»: «В отношении данного потребителя неоднократно составлялись акты о бездоговорном потреблении в связи с самовольным подключением к электросетям, на что в этих актах было указано. И были рекомендации. И было потребителю рекомендовано оформить необходимый пакет документов».

Жительница Лесоперевалки утверждает — к сетям подключались не самовольно — два года назад это делал монтажник тех же электросетей. А в актах о предстоящем отключении не было ни слова. Так или иначе, чтобы вернуть электричество в дом — Евгения теперь вынуждена оформить документы и ждать — около двух месяцев. А ещё копить деньги. За незаконное пользование электросетями — энергетики вправе выписать штраф до 15 тысяч рублей.

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