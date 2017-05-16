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15:19 (мск), источник: Prokazan.ru

Украина ввела санкции против татарстанских компаний

Президент Украины Петр Порошенко подписал документ, расширяющий санкционный список в отношении российских компаний и бизнесменов. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте президента Украины.

Так, в этот список попали и несколько татарстанских компаний — Казанский вертолетный завод (КВЗ), ПО «Завод имени Серго», Казанский завод «Электроприбор», «Ак Барс Аэро» и «ЮВТ Аэро».

В списке частных лиц оказались генеральный директор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который родился в Казани.

Напомним, ранее стало известно, что на Украине интернет-провайдеры заблокируют доступ к социальным сетям «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисам «Яндекс» и Mail.ru.

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