Украина ввела санкции против татарстанских компаний

Так, в этот список попали и несколько татарстанских компаний — Казанский вертолетный завод (КВЗ), ПО «Завод имени Серго», Казанский завод «Электроприбор», «Ак Барс Аэро» и «ЮВТ Аэро».

В списке частных лиц оказались генеральный директор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который родился в Казани.