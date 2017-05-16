В Москве реконструируют линию монорельса
По словам руководителя городского департамента строительства, пути будут опущены на землю.
По словам руководителя городского департамента строительства, пути будут опущены на землю.
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Линия монорельса в Москве будет реконструирована, сообщил журналистам руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.
«В следующем году мы приступим к проектированию реконструкции линии монорельса. Возможно, в конце следующего года уже выйдем на работы», — сказал Бочкарев.
По его словам, часть конструкций монорельса планируется демонтировать. «Фактически, пути будут опущены на землю и большая часть маршрута пройдет по земле», — пояснил он. По словам Бочкарева, останутся эстакады на пересечении линий монорельса с железнодорожными путями и автомобильными дорогами.
«Детали проекта будут уточняться в процессе проектирования. Окончательные сроки работ называть пока рано», — сказал он. Работы будут вестись за счет бюджета города.
Ранее начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов сообщал, что с открытием в сентябре 2016 года трех новых станций
«Скорее всего, это будет туристический объект, потому что мы наращиваем там и трамвайное движение, и метро, и дороги, и наземный транспорт», — говорил в свою очередь мэр Сергей Собянин.