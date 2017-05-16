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15:50 (мск), источник: RNS

Mail.Ru Group заявила о «драматическом росте трафика» на Украине

Mail.Ru Group заявила о «драматическом росте трафика» на Украине после включения ресурсов «ВКонтакте», «Одноклассники» и почты Mail.Ru в санкционный список.

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«Мы сообщаем о драматическом росте трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также почтового сервиса Mail.Ru в первой половине сегодняшнего дня. Мы с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины запретить использование социальных сетей “ВКонтакте”, “Одноклассники” и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны. Это решение ударит прежде всего по самим пользователям — гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей. Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы», — говорится в заявлении компании.

Mail.Ru Group не будет корректировать финансовые планы из-за решения украинских властей, так как доля украинского бизнеса в структуре выручки незначительна.

Во вторник Украина ввела санкции в отношении «Яндекса», Mail.Ru Group, «ВКонтакте», «Энвижн Груп», 1С, «Астерос Украина», «Мастердата», ABBYY и др. Украина также продлила санкции в отношении бизнеса «Лаборатирии Касперского», «Доктор Веб».

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