Молдова и Китай готовят соглашение о свободной торговле

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Вопросы углубления двусторонних экономических отношений между Молдовой и Китаем обсуждаются в эти дни в Пекине в рамках визита в столицу Китая министра экономики РМ Октавиана Калмыка, сообщает пресс-служба Минэкономики Молдовы.

«Благодаря своему географическому положению между ЕС и СНГ Молдова становится местом контактов между Востоком и Западом. Чтобы повысить этот статус, наша страна продолжает процессы региональной интеграции, включая подписание соглашений о свободной торговле с Евросоюзом, странами содружества, Турцией и т. д. », — заявил Калмык на состоявшемся в Пекине международном экономическом форуме.

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По его словам, на данный момент ведутся переговоры по подписанию соглашений о свободной торговле с Китаем и Египтом.

Об инициировании ряда инвестиционных проектов в Молдове с участием китайских партнеров Калмык провел переговоры с президентом Национальной корпорации импорта и экспорта легкой промышленности Китая Паном Вангом (Pan Wang), вице-председателем Китайской государственной корпорации инженерии строительства Чженгом Чьечуанем (Zheng Xuexuan) и другими высокопоставленными ответственными лицами.

В 2017 году Молдова и Китай отмечают 25 лет с момента установления двусторонних отношений.

Согласно данным Государственной регистрационной палаты Молдовы, в нашей стране действуют 84 предприятия с китайским капиталом общим объемом 240 тысяч долларов.