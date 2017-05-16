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15:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пельменный цех на Южном Урале закрыли на 60 суток из-за антисанитарии

Мясные полуфабрикаты готовили в помещении с грязным потолком и стенами.

Приставы в Еткульском районе на 60 суток опечатали пельменный цех, в котором проверка Роспотребнадзора обнаружила нарушение санитарных требований, сообщают в пресс-центре регионального УФССП.

Помещение, являющееся бывшим подсобным помещением магазина, располагается в селе Коелга. Установлено, что в цехе готовая продукция соседствовала с полуфабрикатами, муку хранили в мешках прямо на полу, а овощи мыли в туалетной комнате. В помещении бетонный пол, а дощатое покрытие имеет повреждения, потолок грязный, краска на стенах потрескалась.

«Одежду сотрудники хранили не в шкафчиках, а в цехе навалом, пищу они принимали тут же в цехе, у всех троих отсутствуют санитарные книжки», — отметили в службе судебных приставов.

По результатам проверки районный суд решил приостановить деятельность цеха. К моменту визита приставов работников в помещении уже не было. Двери опечатали, сохранность пломб будут проверять до окончания назначенного срока.

Напомним, в марте под Копейском обнаружили цех по переработке медицинских отходов, работники которого перебирали использованные шприцы практически голыми руками.

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