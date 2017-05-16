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14:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии собственники жилья задолжали более 200 млн рублей взносов на капремонт

УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Региональный оператор Башкортостана продолжает досудебную и судебную работу с собственниками жилья, своевременно не оплачивающих взносы на проведение капитального ремонта, либо вовсе игнорирующих эти платежи.

За первые четыре месяца этого года в порядке досудебного урегулирования таким собственникам направлены соответствующие претензии. Общая сумма задолженности по взносам на капремонт составила 18,3 млн рублей. Из них в добровольном порядке оплачена сумма основного долга в размере около 3 млн рублей.

«В законе четко прописано, что каждый собственник помещения в многоквартирном доме обязан своевременно оплачивать взнос на капитальный ремонт. От собираемости платежей напрямую зависит реализация программы капремонта в домах», — подчеркнул генеральный директор НОФ «Региональный оператор Башкортостана» Борис Герасимов.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, в 2017 году в суд поданы иски о взыскании задолженности по уплате взносов на капремонт на сумму, превышающую 200 млн рублей. Из них на данный момент взыскано более 10 млн рублей.

Переданы на исполнение в службу судебных приставов 642 исполнительных листа о взыскании с должников задолженности по взносам на капремонт в размере основного долга 4,2 млн рублей и пени в размере 0,8 млн.

«Во избежание разбирательств в судебных органах, а также начисления пени, рекомендуем собственникам помещений в многоквартирных домах оплачивать взносы на капитальный ремонт своевременно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным», — сказал Борис Герасимов.

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