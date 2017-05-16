Жителям Молдовы перестанут выплачивать зарплаты наличкой

Пока обсуждение идет на уровне Экономического совета при премьер-министре Молдовы. Структура предложила для дискуссий список из более ста документов, которые проверяет Инспекция труда на предприятиях. Рабочая группа, состоящая из экспертов министерства труда, социальной защиты и семьи, Национальной конфедерации профсоюзов и Ассоциации предпринимателей, ведет переговоры по данному вопросу. К этому моменту им удалось пройти лишь половину из предложенных к рассмотрению документов. Переговорщикам предстоит обсудить каждый из них, а затем принять единым пакетом. После чего инициатива будет передана на обсуждение профильным министерствам, правительству и затем на утверждение парламенту.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. В Молдове всерьез обсуждается отказ от выплаты заработной платы наличными и переход к системе банковских и почтовых расчетов. Делается это для борьбы с теневой экономикой, ежегодный объем которой, по данным экспертов, составляет 15,5 миллиарда леев — почти половину годового фонда оплаты труда (!).

В частности, стороны пришли к консенсусу по одному из пунктов. Речь идет о совершенствовании законодательства с точки зрения борьбы с теневой экономикой.

Лазейки в законе

На данный момент в местном законодательстве есть лазейки, которые позволяют нечистым на руку работодателям выплачивать «зарплату в конвертах». Особенно это практикуется в сельской местности при расчетах с сезонными рабочими.

О чем идет речь? На данный момент в соответствии со ст.141 ч.2 Трудового кодекса работник может выбрать в какой форме он хочет получать зарплату — наличным, на банковскую карту или через почтовое отделение. Это значит, что при кэш-расчетах работодатель может использовать не только «серую» схему оплаты труда, но даже «черную». К чему это приводит? К тому, что в пенсионный и медицинский фонды не поступает достаточное количество средств. А дальше уже — цепочка проблем….

Для борьбы с теневой экономикой из Трудового кодекса предлагается исключить синтагму «с письменного согласия работника». Таким образом, трудящийся больше не сможет ставить условие, каким именно способом он будет получать зарплату.

Эксперт при Экономическом совете при премьер-министре Кэтэлина Скорцеску подчеркнула, что нынешнее положение закона должно быть изменено, так как оно создает предпосылки для сохранения феномена «зарплаты в конвертах». Как считают экономисты, чем меньше налички будет циркулировать, тем сложнее будет рассчитываться с работниками по серой или черной схемам оплаты труда.

Один на всех

При обсуждении данных поправок возник вопрос реального применения этой инициативы — смогут ли жители сел без всяких проблем получать зарплату на банковские карты или почтовые отделения.

Эксперты уверяют, что цель данных корректировок законодательства — не усложнить жизнь работника, а борьба с теневой экономикой.

«Все это находится в стадии обсуждения. Человек будет получать заработную плату, и чтобы упростить ее выдачу, это будет делаться через банковские карты и почтовые отделения. В большинстве сел Молдовы есть почтовые отделения, так что проблем с этим не должно возникать», — отмечают эксперты.

Если изменения, предложенныe Экономическим советом, будут одобрены правительством и парламентом, то в Молдове работники будут получать зарплату только через банки и почтовые отделения.