Жителям Молдовы перестанут выплачивать зарплаты наличкой
Огромная доля теневой экономики вынуждает молдавские власти искать меры для борьбы с этим феноменом: одно из предложений — выплачивать зарплату через банковские карты или почтовые отделения.
Огромная доля теневой экономики вынуждает молдавские власти искать меры для борьбы с этим феноменом: одно из предложений — выплачивать зарплату через банковские карты или почтовые отделения.
КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. В Молдове всерьез обсуждается отказ от выплаты заработной платы наличными и переход к системе банковских и почтовых расчетов. Делается это для борьбы с теневой экономикой, ежегодный объем которой, по данным экспертов, составляет 15,5 миллиарда леев — почти половину годового фонда оплаты труда (!).
Пока обсуждение идет на уровне Экономического совета при
В частности, стороны пришли к консенсусу по одному из пунктов. Речь идет о совершенствовании законодательства с точки зрения борьбы с теневой экономикой.
Лазейки в законе
На данный момент в местном законодательстве есть лазейки, которые позволяют нечистым на руку работодателям выплачивать «зарплату в конвертах». Особенно это практикуется в сельской местности при расчетах с сезонными рабочими.
О чем идет речь? На данный момент в соответствии со ст.141 ч.2 Трудового кодекса работник может выбрать в какой форме он хочет получать зарплату — наличным, на банковскую карту или через почтовое отделение. Это значит, что при
Для борьбы с теневой экономикой из Трудового кодекса предлагается исключить синтагму «с письменного согласия работника». Таким образом, трудящийся больше не сможет ставить условие, каким именно способом он будет получать зарплату.
Эксперт при Экономическом совете при
Один на всех
При обсуждении данных поправок возник вопрос реального применения этой инициативы — смогут ли жители сел без всяких проблем получать зарплату на банковские карты или почтовые отделения.
Эксперты уверяют, что цель данных корректировок законодательства — не усложнить жизнь работника, а борьба с теневой экономикой.
«Все это находится в стадии обсуждения. Человек будет получать заработную плату, и чтобы упростить ее выдачу, это будет делаться через банковские карты и почтовые отделения. В большинстве сел Молдовы есть почтовые отделения, так что проблем с этим не должно возникать», — отмечают эксперты.
Если изменения, предложенныe Экономическим советом, будут одобрены правительством и парламентом, то в Молдове работники будут получать зарплату только через банки и почтовые отделения.