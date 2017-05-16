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15:58 (мск), источник: АиФ Казань

Президент РТ и гендиректор АСВ обсудили ликвидацию ТФБ и ИнтехБанка

Рустам Минниханов и гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев приняли 16 мая в Москве важные решения, касающиеся пострадавших клиентов ТФБ и ИнтехБанка.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает минэкономики республики, достигнута договоренность о том, что комитеты кредиторов на период конкурсного производства в рамках ликвидации ПАО «Татфондбанк» и «ИнтехБанк» будут сформированы преимущественно из числа реально пострадавших клиентов банка — физлиц и представителей предпринимателей.

Для обеспечения прозрачности и открытости ликвидационных процедур (организации торгов, реализации имущества банка, выбора электронной площадки, установления справедливой цены реализации) создается совместная рабочая группа из представителей органов исполнительной власти Татарстана и Агентства по страхованию вкладов. Эта группа будет работать с кредиторами с целью включения их в реестр страховых выплат АСВ, с кредиторами в ходе конкурсного производства. Среди задач также взаимодействие по работе с имуществом и информационное сопровождение.

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