Президент РТ и гендиректор АСВ обсудили ликвидацию ТФБ и ИнтехБанка

Как сообщает минэкономики республики, достигнута договоренность о том, что комитеты кредиторов на период конкурсного производства в рамках ликвидации ПАО «Татфондбанк» и «ИнтехБанк» будут сформированы преимущественно из числа реально пострадавших клиентов банка — физлиц и представителей предпринимателей.

Для обеспечения прозрачности и открытости ликвидационных процедур (организации торгов, реализации имущества банка, выбора электронной площадки, установления справедливой цены реализации) создается совместная рабочая группа из представителей органов исполнительной власти Татарстана и Агентства по страхованию вкладов. Эта группа будет работать с кредиторами с целью включения их в реестр страховых выплат АСВ, с кредиторами в ходе конкурсного производства. Среди задач также взаимодействие по работе с имуществом и информационное сопровождение.