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15:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Роскомнадзор заблокирует Telegram в случае отказа от сотрудничества

Сотрудники Роскомнадзора направили владельцам Telegram письмо с требованием предоставить надзорному органу данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Об этом во вторник, 16 мая, сообщают «Ведомости».

Источник: Reuters

Как утверждается в материале издания, Telegram необходимо указать страну регистрации, адрес местонахождения, доменное имя, описание сервиса, а также почтовый и электронный адреса компании и провайдера хостинга. В противном случае Роскомнадзор обещает заблокировать мессенджер.

Отмечается, что аналогичные письма были направлены всем работающим на территории России интернет-сервисам, в том числе и зарубежным.

В самом Роскомнадзоре не прокомментировали ни содержание письма, ни факта его отправки. В то же время пользователи Telegram обратились к основателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой не допустить блокировку и запустили петицию на Change.org. На момент написания заметки прошение набрало более четырех тысяч подписей.

В начале мая Роскомнадзор закрыл доступ к популярному китайскому мессенджеру WeChat. Причиной блокировки стало непредоставление ведомству контактных сведений. После того как компания-владелец программы согласилась с требованием властей, сервис снова стал доступен для пользователей.

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