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15:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назван Топ-50 лучших многоквартирных домов

УФА, 16 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане названы победители республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом"-2016. В общей сложности лучшими признаны 50 домов.

Всего на конкурс были представлены материалы по 143 многоквартирным домам из 18 муниципальных районов и городских округов Башкортостана.

Претенденты на звание лучшего многоквартирного дома оценивались по нескольким критериям. Среди них — оформление подъездов и поддержание в них чистоты, техническое состояние конструктивных элементов, лестничных клеток, инженерных сетей и фасада дома, освещение мест общего пользования с учетом применения энергосберегающих технологий, наличие приспособлений для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения, а также оборудование детских и спортивных площадок, оформление придомовой территории и содержание ее в чистоте.

Победители конкурса в лице председателя совета многоквартирного дома или председателя правления ТСЖ будут награждены дипломами Минжилкомхоза РБ и денежными премиями в размере 100 тысяч рублей.

По условиям конкурса призовой фонд должен быть направлен на содержание многоквартирного дома и земельного участка, входящего в состав общего имущества этого дома. До 10 процентов от полученных средств, согласно решению общего собрания собственников помещений, могут быть выплачены в качестве премии председателю совета многоквартирного дома или председателю правления ТСЖ.

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