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15:50 (мск), источник: Uralpress.ru

К 2031 году в Челябинске появится 8 тысяч платных парковочных мест

Реализация проекта создания парковочного пространства в Челябинске рассчитана на 15 лет до 2031 года. По задумке авторов, за это время в городе будет создано около 8 тысяч платных парковочных мест.

Как уже сообщало агентство, по поручению губернатора Бориса Дубровского первые платные парковки в Челябинске появятся к концу 2017 года, либо в начале 2018 года. Одним из инвесторов проекта готова стать Инвестиционная группа «РВМ Капитал».

Сегодня компания финансирует в Челябинской области несколько проектов — строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург, а также реконструкцию и благоустройство набережной реки Миасс от улицы Кирова до завода оргстекла.

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Депутатам Челябинской городской думы представили проект единого парковочного пространства

Как сообщили в пресс-службе челябинской городской думы, сегодня депутатам была представлена инвестиционная программа создания единого парковочного пространства в городе Челябинске. По задумке инвесторов, каждая парковка будет оборудована паркоматом, будет проведено озеленение и благоустройство прилегающей территории и нанесена разметка. Инвестор предлагает установить тариф за пользование парковкой — 30 рублей в час с 8 до 20 часов, кроме выходных и праздников. Бесплатно смогут воспользоваться парковочными местами инвалиды, ветераны войны и труда, многодетные семьи.

10% от выручки инвестор по концессионному соглашению направляет в бюджет города. Также в бюджет поступают налоги и штрафы за нарушение правил парковки.

Напомним, автомобили нарушителей эвакуировать не будут, им просто выпишут штраф. Специальный автомобиль будет ездить по городу и фотографировать нарушения, а затем автомобилисты получат квитанции для оплаты штрафа.

По итогам заседания депутаты рекомендовали вынести проект на обсуждение челябинцев с привлечением специалистов, общественности и средств массовой информации.

«Сегодня в Челябинске просто не существует единой, цивилизованной системы парковочных пространств, — отметил председатель городской Думы, Станислав Мошаров. — На отдельных клочках земли пытаются поставить различные эксперименты, вплоть до того, что самостоятельно ставят шлагбаумы и объявляют это платной парковкой. Тем не менее, проблему парковок в центре нужно решать. На это потребуется сумма не менее 300 миллионов рублей. Поэтому нам необходимо создать все правовые условия для привлечения инвестора на конкурсной основе».

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