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17:13 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Будем разбирать бардак на площади у «Эпицентра»

Власти Калининграда проверят документы у всех предпринимателей, которые ведут свою деятельность на площадке перед входом в ТЦ «Эпицентр». Об этом рассказал Александр Ярошук после оперативного совещания в горадминистрации во вторник, 16 мая.

Источник: Калининград.Ru

— Будем разбирать этот бардак. Узнаем, кому принадлежала земля, можно ли передавать её в субаренду. Устроили очередной рынок и шанхай, — возмутился глава города.

Он также рассказал, что масштабные проверки затронут не только эту территорию. По его словам, на улице Чекистов рядом с рекреационной зоной и спортивной площадкой разместили автосервис и лакокрасочный цех.

«С торговцами уличными очень сложно бороться. Они используют любые лазейки в законодательстве. Говорят, например: “Я не торгую — я изучаю спрос”», — посетовал градоначальник.

В апреле в Калининграде снесли торговые палатки на центральных улицах. В частности, на Ленинском проспекте ликвидировали два павильона рядом с отремонтированными домами и ещё два — возле остановки «Центр молодёжи» за эстакадным мостом. Кроме того, демонтировали две палатки рядом со скульптурой «Борющиеся зубры» на проспекте Мира и торговую точку возле Северного вокзала.

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