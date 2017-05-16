Ярошук: Будем разбирать бардак на площади у «Эпицентра»

— Будем разбирать этот бардак. Узнаем, кому принадлежала земля, можно ли передавать её в субаренду. Устроили очередной рынок и шанхай, — возмутился глава города.

Он также рассказал, что масштабные проверки затронут не только эту территорию. По его словам, на улице Чекистов рядом с рекреационной зоной и спортивной площадкой разместили автосервис и лакокрасочный цех.

«С торговцами уличными очень сложно бороться. Они используют любые лазейки в законодательстве. Говорят, например: “Я не торгую — я изучаю спрос”», — посетовал градоначальник.

В апреле в Калининграде снесли торговые палатки на центральных улицах. В частности, на Ленинском проспекте ликвидировали два павильона рядом с отремонтированными домами и ещё два — возле остановки «Центр молодёжи» за эстакадным мостом. Кроме того, демонтировали две палатки рядом со скульптурой «Борющиеся зубры» на проспекте Мира и торговую точку возле Северного вокзала.