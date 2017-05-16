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17:13 (мск), источник: Sputnik.md

Хорошая новость для водителей: бензин и «дизель» подешевеют

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. В период с 16 по 30 мая максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо снизятся, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Источник: Sputnik.md

Так со среды бензин марки A-95 подешевеет с 17,72 до 16,9 лея. Цена на «дизель» упадет с 15,01 до 14,4 лея.

Согласно новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа. В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях. Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.

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