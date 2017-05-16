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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев счел размер МРОТ запредельно низким

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России является запредельно низким. Об этом во вторник, 16 мая, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает Rambler News Service.

Источник: AP 2017

Он напомнил, что МРОТ сейчас составляет 7500 рублей. «С 1 июля текущего года будет 7800 рублей», — сказал Медведев. По его словам, в ближайшие два года показатель будет повышен до уровня прожиточного минимума.

Медведев считает, что сделать это нужно обязательно. «Они хотя бы должны быть одинаковые», — подчеркнул глава правительства. При этом прожиточный минимум также требует корректировки, считает он.

В начале месяца Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума работающего.

В апреле правительство установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля. Это на два процента меньше, чем в третьем квартале. Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей, для детей — 9434 рубля.

По мнению главы Минтруда Максима Топилина, приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму необходимо обеспечить к осени 2017 года.

Комментарии
2
Елена
Медведев ну гореть тебе в аду ты же считаешь что люди лохи и нам не только можно но и нужно нести полную чушь.Ты утром посмотри на себя в зеркало-не пугает?
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wasbas
Да нормально,Дмитрий Анатольевич,лишь бы ВАМ хватало,МЫ держимся хоть и денег нет!!
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