Медведев счел размер МРОТ запредельно низким

Он напомнил, что МРОТ сейчас составляет 7500 рублей. «С 1 июля текущего года будет 7800 рублей», — сказал Медведев. По его словам, в ближайшие два года показатель будет повышен до уровня прожиточного минимума.

Медведев считает, что сделать это нужно обязательно. «Они хотя бы должны быть одинаковые», — подчеркнул глава правительства. При этом прожиточный минимум также требует корректировки, считает он.

В начале месяца Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума работающего.

В апреле правительство установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля. Это на два процента меньше, чем в третьем квартале. Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей, для детей — 9434 рубля.

По мнению главы Минтруда Максима Топилина, приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму необходимо обеспечить к осени 2017 года.