Стрельбицкий не исключает создания в Крыму туристической полиции в будущем

Об этом на пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в крымской столице заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

«Мне кажется, опыт, который есть, допустим, в Испании по созданию туристической полиции — это та модель, которая в дальнейшем может иметь место в таких регионах, как Крым. Но мы четко должны понимать, что это будет за орган, чем он будет заниматься и какими инструментами он сможет сделать отдых более безопасным», — сказал министр.

В то же время в институте уполномоченного по правам туристов, который на минувшей неделе был учрежден в Бурятии, по мнению Стрельбицкого, Крым не нуждается.

«Надо понимать, что это за должность и какие и у нее будут возможности и права для решения вопросов. Если это касается обратной связи с туристами, у нас с 2016 года работает “горячая линия”, благодаря которой мы реагируем на все запросы и проблемы, которые возникают у наших туристов», — пояснил глава Минкурортов РК.

В мае этого года в Бурятии учреждена общественная должность уполномоченного по правам туристов. Туристическим омбудсменом республики стала генеральный директор компании «Сибирь-Тур» Дарима Тугутова, являющаяся представителем региона в общественном совете Федерального агентства по туризму.