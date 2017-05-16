Яровой сев в Самарской области проведен на площади 800 тыс. гектаров

Весенние полевые работы проходят во всех 27 муниципальных районах, идет сев всех культур кроме поздних яровых. Показатели сева по области составляют около 100 тыс. га в день.

Ранние яровые зерновые культуры посеяны на площади 480 тыс. га или 78% к прогнозной площади. В том числе яровой пшеницы посеяно 96,9 тыс. га, ярового ячменя — 231,6 тыс. га, ярового овса — 76,4 тыс. га. Подсолнечника посеяно 248 тыс. га или 43% к прогнозу. В целом по области картофель посажен на площади 2,6 тыс. га или 57% к прогнозу, овощи — 1585 га или 53% к прогнозу.

Две трети районов области приступили к обработке паровых полей. На полях работает максимальное количество посевных агрегатов — более 1,2 тыс. единиц техники. Хозяйства области на 100% обеспечены семенными материалами по всем видам культур, такая же обеспеченность и по горюче-смазочным материалам и по готовности техники для всех направлений работ.

В числе передовых на посевной кампании хозяйства Сызранского Хворостянского, Челно-Вершинского, Приволжского, Богатовского и Волжского районов, где полностью завершили сев ранних яровых культур.

В планах аграриев к двадцатым числам текущего месяца выйти на сев поздних культур и до конца мая завершить посевную кампанию.