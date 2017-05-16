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16:24 (мск), источник: Volga News

Яровой сев в Самарской области проведен на площади 800 тыс. гектаров

По состоянию на 16 мая, в Самарской области яровой сев проведен на площади 800 тыс. га или 54% к прогнозу, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Весенние полевые работы проходят во всех 27 муниципальных районах, идет сев всех культур кроме поздних яровых. Показатели сева по области составляют около 100 тыс. га в день.

Ранние яровые зерновые культуры посеяны на площади 480 тыс. га или 78% к прогнозной площади. В том числе яровой пшеницы посеяно 96,9 тыс. га, ярового ячменя — 231,6 тыс. га, ярового овса — 76,4 тыс. га. Подсолнечника посеяно 248 тыс. га или 43% к прогнозу. В целом по области картофель посажен на площади 2,6 тыс. га или 57% к прогнозу, овощи — 1585 га или 53% к прогнозу.

Две трети районов области приступили к обработке паровых полей. На полях работает максимальное количество посевных агрегатов — более 1,2 тыс. единиц техники. Хозяйства области на 100% обеспечены семенными материалами по всем видам культур, такая же обеспеченность и по горюче-смазочным материалам и по готовности техники для всех направлений работ.

В числе передовых на посевной кампании хозяйства Сызранского Хворостянского, Челно-Вершинского, Приволжского, Богатовского и Волжского районов, где полностью завершили сев ранних яровых культур.

В планах аграриев к двадцатым числам текущего месяца выйти на сев поздних культур и до конца мая завершить посевную кампанию.

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