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16:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Список ветхого жилфонда Нижнего Новгорода планируется дополнить 26 домами

Горадминистрация планирует заключить более 50 договоров на развитие застроенных территорий Нижнего Новгорода.

Список ветхого жилфонда Нижнего Новгорода планируется дополнить 26 домами. Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 16 мая директор департамента строительства Юрий Щеголев, также пополнился перечень аварийного жилья.

По его словам, 26 домов предлагается признать ветхими, что позволит начать процедуру их расселения. Кроме того еще один дом в городе признан аварийным, то есть подлежит сносу и расселению, если жильцы до сих пор не покинули его.

Таким образом в случае включения этих жилых домов в перечень ветхих и аварийных в Нижнем Новгороде будет насчитываться 1,869 тыс. таких домов, 435 из которых подлежат сносу.

Как отметили депутаты комиссии по развитию города, большая часть участков с ветхим жильем будет сдаваться инвесторам в аренду для развития территорий, в том числе и для строительства нового жилья.

В связи с этим депутат Евгений Лазарев предложил предоставлять инвесторам рассрочку, чтобы они охотнее станут участвовать в торгах, что позволит городу быстрее избавиться от ветхого жилфонда.

Ранее сообщалось, что в 2017 году горадминистрация планирует заключить более 50 договоров на развитие застроенных территорий Нижнего Новгорода.

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