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17:22 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Строительство первой платформы «Наземки» в ближайшее время начнется в Краснодаре

Краснодар, 16 мая, KrasnodarMedia. В Краснодаре в ближайшее время начнется строительство первой платформы проекта «Наземка», имеющей название «Красная площадь». Длина платформы — 132 метра (под шестивагонный состав), ширина — четыре метра. Активисты группы «Городские решения» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали информацию об очередном этапе работы над проектом «Наземка», сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, в Краснодаре проект «Наземка» рассматривается как один из самых действенных способов спасения города от километровых пробок и скоростной доставки жителей из близлежащих станиц и районов.

РЖД, администрация Краснодара, компания «Кубань Экспресс-Пригород» и разработчики Наземки («Городские решения» и Евгений Змиев) согласовали и подписали акты выбора мест для строительства 12 новых платформ на территории муниципального образования город Краснодар (в дополнение к ранее определённой платформе Красная Площадь).

Были подписаны акты на следующие платформы: Молодежный микрорайон, Олимпийский микрорайон, Лорис-2, Рынок «Кормилица», СБС, Посёлок Знаменский, Старокорсунская, Сити Центр, Первый Северный мост, Второй Северный мост, Стадион «Краснодар», Вещевой рынок.

На следующем этапе администрация города обратится с подписанными актами в СКЖД (Ростов-на-Дону) и запросит технические условия и сметную стоимость строительства всех перечисленных платформ. Платформа «Красная Площадь» уже находится в работе.

Ожидаем, что в течение месяца СКЖД предоставит эти документы в мэрию Краснодара, после чего наконец-то можно будет начинать искать инвесторов и определять заказчиков строительства каждой новой платформы, сообщают активисты группы «Городские решения».

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Напомним, ранее ИА KrasnodarMedia сообщало, что проект наземного метро для перевозки пассажиров внутри города презентовали в Краснодаре 22 декабря 2016 года. Он подразумевает организацию шести линий, на которых будут курсировать электропоезда, и 38 станций. Проектом также предусмотрено создание дополнительных станций. Наземное метро будет действовать в радиусе 30 км от города. Проект разрабатывало общественное движение «Городские решения» совместно с представителями компании «Кубань Экспресс-Пригород».

В феврале 2017 года проект «Наземка» был одобрен мэрией Краснодара, департаментом транспорта, организацией дорожного движения и окружающей среды. Спецкомиссия, в состав которой вошли представители Северо-кавказской железной дороги (СКЖД), администрации Краснодара, ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», инициаторы проекта Евгений Змиев и активисты организации «Городские решения», проинспектировала предполагаемые маршрутные ветки.

Депутаты ЗСК Кубани также поддержали идею строительства наземного метро в Краснодаре. Законотворцы встретились с разработчиками проекта метрополитена в краснодарской агломерации, чтобы оценить его преимущества и недостатки. Участники встречи согласились, что новая наземная транспортная система сможет кардинально решить проблему дорожных заторов в городе без огромных денежных вложений. Итогом заседания стало создание рабочих групп при администрации Краснодара и краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которые вплотную займутся осуществлением проекта. Однако, строительство ТЦ «Сказка» на месте линии наземного метро по улице Шоссе нефтяников в Краснодаре может поставить крест на реализации части проекта по строительству метрополитена. Блогер и активисты группы «Городские решения» написали письмо Вениамину Кондратьеву и попросили проверить законность строительства.

Далее реализация проекта «наземного метро» продолжилась этапом обследования земельных участков, на которых будут построены остановочные платформы и перехватывающие парковки для наземного метро в Краснодаре. В ходе выездных совещаний специалисты администрации города, представители РЖД и компании «Кубань Экспресс-Пригород» провели оценку имеющейся железнодорожной инфраструктуры и зарланировали ее развитие, сообщает ИА KrasnodarMedia.

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