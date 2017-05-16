Строительство первой платформы «Наземки» в ближайшее время начнется в Краснодаре

Напомним, в Краснодаре проект «Наземка» рассматривается как один из самых действенных способов спасения города от километровых пробок и скоростной доставки жителей из близлежащих станиц и районов.

РЖД, администрация Краснодара, компания «Кубань Экспресс-Пригород» и разработчики Наземки («Городские решения» и Евгений Змиев) согласовали и подписали акты выбора мест для строительства 12 новых платформ на территории муниципального образования город Краснодар (в дополнение к ранее определённой платформе Красная Площадь).

Были подписаны акты на следующие платформы: Молодежный микрорайон, Олимпийский микрорайон, Лорис-2, Рынок «Кормилица», СБС, Посёлок Знаменский, Старокорсунская, Сити Центр, Первый Северный мост, Второй Северный мост, Стадион «Краснодар», Вещевой рынок.

На следующем этапе администрация города обратится с подписанными актами в СКЖД (Ростов-на-Дону) и запросит технические условия и сметную стоимость строительства всех перечисленных платформ. Платформа «Красная Площадь» уже находится в работе.